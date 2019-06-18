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Siverek’te Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğle namazı sonrası yüzlerce kişinim katılımıyla Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 15:46
Siverek’te Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğle namazı sonrası yüzlerce kişinim katılımıyla Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Mısır’ın demokratik seçimleriyle seçilmiş olan ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadeti dolaysıyla Siverek Abdulkadir Geylani Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazı sonrasında kalabalık adına bir basın açıklaması okuyan Murat Başaran, "Bizler 3 Temmuz 2013 gecesinde yaşanan ve seçimle işbaşına gelmiş Muhammed Mursi Şahsında tüm İhvan-ı Muslimini hedef alan alçakça kalkışmadan bugüne sürekli bir biçimde Mısır’daki kardeşlerimizin yanında ve çağdaş firavun, Sisi köpeğinin karşısında durmaya çalıştık. Bu süreçte bütün dünyanın gerçek yüzünü de gördük, sözde demokrasi havarisi kesilen alçakların kirli oyunlarını da. Ancak dertlerini yüreklerimizde ne kadar hissedersek edelim, asıl bedeli; baltacı alçakların cadı avlarına maruz kalan, çocukları, eşleri gözlerinin önünde şehit edilen, zindanlarda türlü işkencelere uğrayan kardeşlerimiz ödediler.


Biz biliyoruz ki; kardeşlerimizin bu dünyada ödedikleri bedeller inşallah onları Cennette yüce köşklere taşıyacak ve onlara bu işkenceleri yapan alçaklar da hem tarih boyunca lanetlenecek hem de Cehennemin dibini boylayacaklardır" dedi.


‘Müslümanların Musa’ları bekleyenler değil, Musa olmaya çalışanların olması’ gerektiğini vurgulayan Başaran, “Musa’lar yetiştirmeye çalışanlar olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Nasıl ki bir kardeşimizin şehadeti aramızdaki tüm farklılıkları ortadan kaldırıp tek bir yumruk gibi bütünleşmemizi beraberinde getiriyorsa, başka kardeşlerimizin de benzer işkenceleri görmemeleri için bu duruşumuzu birçok alanda muhafaza etmemiz ve bu uğurda mümkün oldukça beraber adım atmamız gerekiyor.” Dedi


‘Bugün yüzlerce Siverek’li olarak çağdaş firavun zalim Sisi tarafından şehit edilmiş Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılmak için toplandıklarını’ söyleyen Cemil Yeşildağ,” Allah direniş gösteren, İslami direnişin öncüleri olan, imamları olan şehadete ulaşmış bütün Müslümanların şehadetini kabul etsin. Muhammed Mursi’yi onurlu ve izzetli İslam lideri olarak biliyoruz, İhvan’ıda İslam aleminin öncüsü olarak biliyoruz, bu anlamda onların emperyalizme ve çağdaş Firavunlara karşı verdiği direnişi destekliyoruz” diye konuştu


Sık sık tekbir ve sloganlar eşliğinde okunan basın açıklaması sonrasında, baştan Muhammed Mursi olmak üzere tüm şehitler için dua okundu. Daha sonra kalabalık olaysız bir şeklide dağıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:46
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