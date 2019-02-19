0553 313 94 23

Siverek’te hayallerimin elinden tut projesi öğrencilerin yüzünü güldürdü

Antalya Manavgat ilçesinde başlatılan "Hayallerimin Elinden Tut Sosyal Sorumluluk Projesi" köy öğrencilerinin yüzünü güldürdü.

19 Şubat 2019 Salı 11:57
Siverek’te hayallerimin elinden tut projesi öğrencilerin yüzünü güldürdü

Antalya Manavgat ilçesinde başlatılan "Hayallerimin Elinden Tut Sosyal Sorumluluk Projesi" köy öğrencilerinin yüzünü güldürdü.


İki yıl önce Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde başlatılan proje, kısa sürede Türkiye’nin birçok il ve ilçelerinde zor koşullarda eğitim öğretim gören öğrencilere yapılan desteklerle adını duyurdu. Özelikle köylerde okuyan öğrencilere ağırlık veren proje, öğrencilere kitap, kırtasiye ve değişik giysi yardımında bulunuyor.


Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de, öğrencilere büyük destek veren proje, en son İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Savucak ilkokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü.


"Hayallerimin Elinden Tut" projesi Kurucu Sorumlusu Rabia İnci Özen, destekte bulunduğu öğrencileri görmek ve topladığı yardımları dağıtmak için Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Savucak köyü ilkokuluna giderek, minik öğrencilere destekte bulundu.



Öğrencilere kitap, kırtasiye, oyuncak ve giysileri teslim eden Rabia İnci Özen, çocuklarla keyifli oyunlar oynadı. Öğrencilerin yüzünü boyayan Özen, Baver Çetin adlı ana sınıfı öğrencisin yüzüne Türk Bayrağı çizmesini isteğini geri çevirmeyerek,minik çocuğun yanaklarını ay yıldızlı bayrak yaptı.


Projenin Kurucu Sorumlusu Rabia İnci Özen, ”iki yıl içinde toplamda 300 okul ve yaklaşık 20 bin öğrenciye destek sağladık. Şanlıurfa Siverek ilçesinde bu yıl desteklerimizi yollamaya başladık. Bu yıl Siverek ilçesinde 26 okula ve yaklaşık 600 öğrenciye ulaştık. Ve bugünde 25 okuldan sonra yani 26’inci okulumuza kendimiz gidelim, Siverek’i görelim dedik. Ve bugün Siverek’teyiz çocuklarla bir aradayız, inanılmaz, muhteşem bir ilçe, onu söylemek istiyorum öncelikle ve çocukları harika. Medeniyetler şehri aslında Siverek’tir diyebiliriz. Çünkü çok farklı dilden konuşan ve çok farklı kültürden insanlar var burada ve onlardan çok şey öğrendik” dedi.



Savucak İlkokulu 4’üncü sınıf öğrenciler ise projeden çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlereteşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:57
  1. kitap
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?
    1. Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?
    2. Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını..
    3. 2 çocuk annesi 12. kattan düştü
    4. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM..
    5. Burun estetiğinin önemli kriterlerine..
    6. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yurt..
    7. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    8. (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri..
    9. Çankaya Belediyesi ’Plant Ödülü’ne..
    10. Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli..
    11. Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic..
    12. Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı
    13. Millet sizi kuyruğunuzdan tanır
    14. Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan..
    15. Köprü geçiş cezası nasıl geri alınır?..
    16. Zihni Şahin’den uluslararası vizyon
    17. Akşehir Belediyesine bir ödül daha
    18. Honda küresel üretim ağını yeniden..
    19. Netanyahu'nun yanına oturdu! Ülke..
    20. Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun