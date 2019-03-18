0553 313 94 23

Siverek’te Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü etkinlikleri yapıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:45
Siverek’te Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü etkinlikleri yapıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Şehitlikte başlayan kutlama programına İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, 107. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Şenol Çetin, daire amirleri, Kore, Kıbrıs ve Güneydoğu gazileri ile şehit aileleri katıldı.


Anıta çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, şehitlikte bulunan kabirlere karanfiller konuldu.


Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Çanakkale şehitleri için dua okuduktan sonra şehitlikte program sona erdi.


İlçede ikinci şehitleri anma etkinliği İlçenin Yenişehir Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezinde Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleşti.


Gençlik Merkezinde istiklal marşının okunması, günün anlam ve önemi hakkında konuşmaların ardından, Kırkbir Evler Anaokulu Öğrencileri tarafından Çanakkale savaşı tiyatrosu oynandı. Minik öğrencilerin gerçekleştirdiği tiyatro oyunu programa katılanlardan tam not aldı.


Anma programı Çanakkale Türküleri ve Oratoryo seslendirilmesiyle son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manyas’ta Çanakkale şehitleri anıldı
    1. Manyas’ta Çanakkale şehitleri anıldı
    2. BM'den İdlib'e insani yardım
    3. 18 Mart’ta şehitler mezarları başında..
    4. Bir üst geçit de Çaydüzü Mahallesi’ne
    5. Çaldıran’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    6. Kilis’de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin..
    7. Kocaispir: "Memnuniyet anketi, hizmet..
    8. ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı:..
    9. Hokey maçı öncesinde şehitleri..
    10. Direksiyon başında fenalaşan otobüs..
    11. Zihni Şahin: “Atakum, turizmin merkezi..
    12. Çanakkale Şehitleri Aliağa’da anıldı
    13. 150 TL ve 6 paket sigarası için..
    14. Mutlu Akü'den doğru akü seçimine..
    15. Hastaya paletli ambulans yetişti
    16. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,..
    17. "Amasya AK Parti döneminde büyük bir..
    18. Cem Parlak seçim temposunu arttırdı
    19. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    20. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    21. Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü
    22. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    23. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    24. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    25. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    26. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    27. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    28. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    29. Gazinocuyu öldüren sanığa müebbet hapis
    30. Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!