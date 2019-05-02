Siverek’te amca çocukları arasında kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde amca çocukları arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kalfalar köyünde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddiaya göre aynı Kalfalar köyünde yaşayan Mahmut Y. astsubay olmak için başvuruda bulundu. Amca çocuğunun astsubaylık için müracaat ettiğini duyan kuzenleri,Mahmut Y.’nin astsubay olmamasını istedi. Çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Y, Eyyüp Y, Mahmut Y ve Hevi Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma köyde ve hastane çevresinde olayın büyümemesi için önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.