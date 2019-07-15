Siverek’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Hain darbe kalkışmasının 3.

Hain darbe kalkışmasının 3. Yıl dönümü dolayısıyla Ülke genelinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Sabah erkken saatlerde başlayan etkinlikler kapsamında ilk tören İlçenin Yenişehir mahallesinde bulunan şehitlikte düzenlendi.Düzenlenen Törene İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın,107. Topçu Alay komutanı Kıdemli Albay Şenol Çetin, Emniyet müdürü Teoman Yıldırım, jandarma komutanı Hayri Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürü Nuri Kapanoğlu, şehit yakınları ile gaziler katıldı. İlçe protokolü burada şehitlerin kabirlerine karanfiller koyarak, ruhlarına dua okundu.

Anma etkinliği kapsamında Siverek İlçe Kaymakamlığı ile İlçe Müftülüğü iş birliğiyle İlçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Ulu Cami’de şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, Mevlide katılanlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Okutulan mevlidi şerifin ardından ilçenin Bahçelievler Mahallesinde bulunan 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında genelkurmay başkanlığının önünde şehit düşen Suat Aloğlu’nun amcası, Şeyhmus Aloğlu evinde ziyaret edildi. İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler şehidin amcasına Türk Bayrağı takdim etti. Bir süre şehitlerin yakınlarıyla sohbet eden ilçe protokolü daha sonra aile fertleriyle hatıra fotoğrafı çekerek evden ayrıldı.

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