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Siverek'in su sorunu çözüme kavuşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Siverek ilçesinin 16 kırsal mahallesinde yaşanan içme suyu sorununu gidermek için başlatılan projesinin büyük kısmının tamamlandığını belirtti.

07 Mart 2019 Perşembe 15:18
Siverek'in su sorunu çözüme kavuşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Siverek ilçesinin 16 kırsal mahallesinde yaşanan içme suyu sorununu gidermek için başlatılan ’gedik içme suyu gurubu’ projesi kapsamındaki çalışmaların büyük bir bölümü tamamlandı.

 

Siverek’te yıllardır yaşanan içme suyu sorununa kalıcı çözümler üretmek için başlatılan Gedik içme Suyu Gurubu çalışmaları kapsamında, 90 km lik hat döşemesinin yanı sıra içeriğinde terfi istasyonları, depolar, ana isale hatları ile yüzde 70’lik bölümü tamamlandı.

 

“Bin 411 mahallesinde içme suyunu yönetmek, ulaştırmak kolay değil"

 

Bin 411 mahallesinde içme suyunu yönetmek, ulaştırmak kolay olmadığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “ Projenin gerçekleşmesi yüzde 70’lerde yüzde 30’u inşaat aşaması kaldı. Artık mahallelere içme suları veriliyor. Allah’a şükürler olsun çalıştığınızda, samimiyetle kendi işinize baktığınızda Rabbimin yardımıyla bu işler çözülüyor. Bu projeyi biz kilometrelerce uzaklıktaki Kuveyt ülkesinin bize vermiş olduğu Kuveyt fonundan, hibe kapsamında (Kuveyt Kalkınma Ajansı) yaptık. İnşallah bizden sonraki dönemde de kalan yolların betonlanması ve içme suyu anlamında da çok az bir yerler kaldı. Onlarında inşallah suya kavuşmaları için arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz” dedi.

 

16 kırsal mahalleyi kapsayan ’gedik içme suyu gurubu’ projesindeki tüm bölgedeki yerleşim birimlerine hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, “ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz stratejik bir görev yürütüyor, Şanlıurfa’nın dört bir yanında bin 411 mahallesinde içme suyunu yönetmek, ulaştırmak, şebekelerin bakım-onarımını yapmak, depolarda sağlıklı içme suyu sağlamak hiçte kolay bir hadise değildir. Ama Allaha şükürler olsun, Genel Müdürümüz, Genel Müdür yardımcılarımız, Daire başkanlarımız, başta olmak üzere tüm birimlerimiz 19 bin 242 kilometrekare sağlıklı su verdiği için ben arkadaşlarımla gurur duyuyorum onlara teşekkür ediyorum. 16 kırsal mahalleyi kapsayan ’Gedik İçme Suyu Gurubu’ Projesindeki tüm bölgedeki yerleşim birimlerine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Siverek ilçemizde alt ve üst yapı çalışmaları konusunda her zaman Büyükşehir ile irtibat sağlayarak her türlü çalışmalarda yardımcı olan halkımızın sorununu dert edinen, burada bulunan Siverek İlçe Belediye Başkanına ve Meclis üyelerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:18
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