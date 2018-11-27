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Sivas'taki tren kazası

Yaralılardan 13'ü taburcu edildi, 2'sinin tedavisi devam ediyor

27 Kasım 2018 Salı 12:38
Sivas'taki tren kazası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu yaralanan 15 kişiden 13'ü taburcu edildi.

Ulaş ilçesi Bostankaya İstasyonu'ndaki kazada yaralananlardan makinist İsmail Cin (27) ile yolculardan Furkan Dalkıran, Fatih Kilis (42), Fevzi Kip (65) ve Hatun Erdoğan'ın (50) Numune Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yolcu treninin makinistleri Zekeriya Dede ve Enes Duman ile yolcular Beşir Öcal (76), Hasan Yalçın (66), Resul İlbey (17), Fadime Gündoğdu (61), Ceyda Çavdar (21) ve Salihcan Ayten (17) de tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yük treninin makinisti Sinan Çetintaş ile yolculardan İsmihan Korul'un (67) tedavileri ise üniversite hastanesinde devam ediyor.

Ulaş ilçesi Bostankaya İstasyonu'nda dün yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 15 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:38
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