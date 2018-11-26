Sivas'taki tren kazası

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, yolcu treninin yük treni ile çarpışması sonucu yaralananları tedavi gördüğü hastanelerde ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayhan, olayda çeşitli yerlerinden yaralanan ve Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan kazazedeleri ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Ayhan, kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralılardan ikisinin ayakta tedavi gördüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Yaralılarımız şu an hastanelerde müşahede altında. Yaralarımızı tek tek ziyaret ettik, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Emniyetin, jandarmanın ve sağlık ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile olay kısa sürede kontrol altına alındı. Sis ve sinyalizasyon sistemleri tekrar gözden geçirilecek. Yaralılarımıza geçmiş olsun. Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servis çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Kazayı herhangi bir can kaybı olmadan atlatmak sevindirici. Gerekli tedbir ve dersler de alınmalı."