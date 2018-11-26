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Sivas'taki tren kazası

TCDD Genel Müdürlüğü:- "Divriği-Sivas hat kesiminde Bostankaya İstasyonu'nda hizmet treninin manevrası esnasında, Divriği-Sivas bölgesel ekspres yolcu treniyle istasyon girişinde çarpışması sonucu kaza meydana geldi"- "Kazada 8 yolcu hafif şekilde yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İş treni makinistinin ayağı kırıldı"

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:50
Sivas'taki tren kazası

ANKARA (AA) - TCDD Genel Müdürlüğünce, Sivas'taki tren kazasının, Bostankaya İstasyonu'nda hizmet treninin manevrası esnasında, Divriği-Sivas bölgesel ekspres yolcu treniyle istasyon girişinde çarpışması sonucu meydana geldiği bildirildi. Kazada 8 yolcunun hafif şekilde yaralandığı, iş treni makinistinin ayağının kırıldığı belirtildi.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 10.15'te Divriği-Sivas hat kesiminde Bostankaya İstasyonu'nda hizmet treninin manevrası esnasında, Divriği-Sivas bölgesel ekspres yolcu treniyle istasyon girişinde çarpışmasıyla kazanın meydana geldiği ifade edildi. Hizmet treninin makinesi ve 4 vagonunun deraylı (raydan çıkmış) vaziyette olduğuna işaret edilen açıklamada, kaza sonucu 8 yolcunun hafif yaralandığı, hayati tehlikeleri bulunmadığı, iş treni makinistinin ayağının kırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:50
  1. Sivas'taki tren kazası
  2. TCDD
  3. TCDD Genel Müdürlüğü
  4. yolcu treni

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