Sivas'taki trafik kazası güvenlik kamerasında Ulaş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Dün yaşanan trafik kazasına ilişkin görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki traktörün römorkuna çarpması görülüyor. Dumanların yükseldiği aracın daha sonra yol ortasına devrilmesi de güvenlik kamerasınca kaydediliyor. Timur Avşar yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç dün, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi yakınlarında park halindeki 21 VF 149 plakalı traktörün römorkuna çarpıktan sonra devrilmiş, kazada araçta bulunan sürücünün eşi Zekiye Avşar olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan sürücü ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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