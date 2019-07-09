Sivas'taki trafik kazası Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Şerife Kurt'un cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi

OSMANİYE (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmenin cenazesi, memleketi Osmaniye'de defnedildi. Dün eşi Levent Kurt'un (46) kullandığı 60 NV 262 plakalı otomobilin, Sivas-Tokat kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybeden öğretmen Şerife Kurt'un cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kurt'un cenazesi, Osmaniye Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirilerek helallik alındı, ardından Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan namazın ardından Fakı Uşağı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Levent Kurt'un kullandığı 60 NV 262 plakalı otomobil, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarpmış, kazada sürücü ile eşi Şerife (47), çocukları İbrahim (19) ve Süleyman Kurt (16) yaralanmıştı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Şerife Kurt, kurtarılamamıştı. Kurt'un, Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezinde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olduğu öğrenilmişti.

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