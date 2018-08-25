Sivas'taki orman yangını saatler sonra kontrol altına alınabildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken çevre ilçelerden de takviye istenirken, yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.

Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekipler yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye istendi.

Yangın saat 17.30 sıralarında Ortaseki köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Suşehri ve Koyulhisar Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken bölgenin engebeli arazisi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevlerin ormanlık alanı sarması nedeniyle çevre ilçelerden ve Tokat'tan da takviye ekipler geldi. Koyulhisar Belediyesi iş makineleriyle itfaiye ekiplerinin olay yerine rahat ulaşması için yol açtı.

D-100 KARAYOLU DUMANLA KAPLANDI

Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlaya yangın etkisini artırırken D-100 karayolu dumanla kaplandı. Suşehri ilçe girişinde bekleyen polis ekipleri Erzincan- Tokat yolunu kullanan sürücüleri yangın nedeniyle uyardı. Rüzgarın etkisiyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekerken yangın herhangi bir eve ve yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

'CAN VE MAL KAYBI YOK'

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli alanın dağlık ve engebeli olması nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini belirterek, "Hem Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözü, bizim itfaiye ekiplerimiz, aynı zamanda iş makinelerimizle müdahalenin daha kolay olması için çalışıyoruz. Çok şükür bir can kaybımız olmadı. Sağolsun köylü vatandaşlarımız müdahale etti. İlçelerden gelen vatandaşlarımız müdahale etti. Şuanda da yangın kontrol altına alındı. Ne kadar alanın zarar gördüğünü gündüz gözüyle bakacağız." dedi.

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Giresun Orman İşletme Müdürü Mustafa Özkaya ise 13 arazöz ile yangına müdahale ettiklerini ifade ederek, "Bunun yanında 2 adet dozer ve greyder bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almış durumdayız. Ekiplerimiz çok ciddi bir gayret sonucu yangın kontrol altına aldı. Ancak kontrol altın alınan alan içerisinde örtü ve tepe şeklinde yangın devam etmekte inşallah sabaha kadar yangını söndürmeyi planlıyoruz. Ondan sonra da soğutma çalışması yapacağız. İlk belirlemelere göre 7 hektarlık alan zarar gördü. Yarın teknik çalışma yapacağız. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bilgimiz olacak. Güvenlik görevlileri de bir kasıt var mı onun araştırmasına devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kısmen kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.