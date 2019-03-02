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Sivas’taki Delik Tepe gizemini koruyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Delik Tepe Höyüğü ve adını aldığı höyüğün tepesindeki insan yapımı tünel gizemini koruyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:16
Sivas’taki Delik Tepe gizemini koruyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Delik Tepe Höyüğü ve adını aldığı höyüğün tepesindeki insan yapımı tünel gizemini koruyor.


Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Durulmuş köyü yakınlarında bulunan ve Delik Tepe olarak bilinen tünel görenlerin dikkatini çekiyor. Büyük bir höyüğün üzerinde bulunan ve uzaktan bakılınca delik şeklinde gözüken tünel bilinmeyenleri ile merak konusu. Yaklaşık 20 dakikalık bir tırmanışın ardından tünelin girişine ulaşılıyor. İnsan yapımı olan tünelin tarihin hangi döneminde ve kimler tarafından açıldığı bilinmiyor. 30 derece eğimle açılan tünel 152 basamaktan oluşuyor. Tünelin kalan kısmı ise toprak ve kayalarla kapanmış durumda. Tünelin sadece 34 metre derinlik ve 55 metre uzunluğuna kadar ulaşılabiliyor. Tünelin kalanında ne olduğu ise bilinmiyor. Tünelin gizli bir geçit olduğu, höyüğün içinde bulunan bir yer altı şehrine açıldığı gibi rivayetler var.



"Ermeni bir köyü"


Durulmuş köyü sakinlerinden Bülent Özkan (60), tünelde ilerlenemediğini belirtip "Tekirdağ’da yaşıyorum. Bu köye 5-6 ay önce geldim. Buraya geldikten sonra delik tepenin ve delik tepenin karşısında bulunan Kalem köy diye bir yerler var. Buralar köyde konuştuğum yaşlı adamların anlattığı bilgiye göre, Ermenilerden kalma bir köy ve hatta bizim köyün isme Gevre daha sonra değiştirilmiş Durulmuş köyü olmuş. Bu Gevre de Ermenilerden kalma bir köy olduğu için ismi Ermeni bir köyü. Ben geldikten sonra Delik Tepe’ye çıktım baktım. Yüksek bir tepe. Tepenin tam üstünde büyük bir girişi var ama yağmurdan dolayı topraklar falan gelmiş, merdivenler kapanmış. Aşağı inilmiyor. 10-15 merdiven inebildik. Daha sonrasına inemedik.”dedi.



"Gizli bir geçit olabilir"


Özkan, Delik Tepe tünelinin başka bir yerleşim yerine açılan gizli bir geçit olabileceğini belirtip, "İçine bir taş attık. Taş belki de 10-15 saniye gittikten sonra cup diye bir ses geliyor. Demek ki oranın dibinde bir su var. Delik tepenin öbür tarafında da mağaralar var. İnsanlar burada yaşamış. Kalem köye gittik orada da kilise falan var. Yıkılmış belirtileri de var onların. Kalem köydeki mağaralarla Delik Tepedeki mağaralar birbirine karşılıklı bakıyor. Orada insanların yaşantısının olduğu belli. Büyük bir ihtimalle o suyun karşı Kalem köye bağlantısı var. Herhalde orası büyük bir tüneldi. Oradan geçmelerini sağlıyorlardı. Zamanla orası demek ki su doldu ama büyük bir ihtimalle orası bir tünel. Tabi ki çok ilginç bir yer. Görüntüsü de çok güzel bir yer. Araştırılıp tarihçesinin öğrenilmesi lazım" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:16
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