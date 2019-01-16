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Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:00
Sivas'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:00
  1. Sivas
  2. Ulaş ilçesi
  3. kaza

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