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Sivas'ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:00
Sivas'ta yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

Yusufoğlan köyünden Yıldızeli ilçesine yolcu taşıyan Yusuf Aydoğan (62) yönetimindeki 58 YF 456 plakalı yolcu minibüsü, Aşağı Çakmak köyü Çakmakbeli mevkisinde karlı yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan yolcular Hamza Tanrıverdi (44), Musa Bircan (48), Gülsem Ateş (47), Mustafa Çetinkaya (77), Özden Bircan (46), Bekir Yılmaz (31), Nazmi Çakır (28) ve Mehmet Ateş (50) yaralandı.

Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusufoğlan köyünde öğretmen olduğu öğrenilen Nazmi Çakır ile Özden Bircan Sivas'a sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:00
  1. Sivas
  2. trafik kazası
  3. Yıldızeli

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