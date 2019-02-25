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Sivas’ta yoğun sis etkili oldu

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:56
Sivas’ta yoğun sis etkili oldu

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.


Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında düştüğü kentte, yoğun sis görüldü. Kent merkezindeki yoğun sis tabakası nedeniyle görüş mesafesini bazı yerlerde yer yer 20 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Sis, aynı zamanda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:56
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