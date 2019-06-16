Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve depo yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan prefabrik ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi. Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında merkeze bağlı Çöken köyünde Yusuf Kütük'e ait konteyner eve yıldırım düştü. Ev ve bitişiğindeki depoyu, kısa sürede alevler sardı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ve bitişiğindeki depo kullanılamaz hale geldi.

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