0553 313 94 23

Sivas’ta yarın okullar tatil mi 08 Şubat Sivas kar tatili son dakika

Kar ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 8 Şubat Cuma günü Sivas’da okulların tatil olup olmayacağı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki Sivas’ta yarın okullar tatil mi son dakika, Sivas’ta yarın okul tatil mi? Sivas’ta yarın okullar var mı? Sivas Valiliği yarın okullar tatil açıklaması geldi mi?

07 Şubat 2019 Perşembe 18:42
Sivas’ta yarın okullar tatil mi 08 Şubat Sivas kar tatili son dakika

Kar ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 8 Şubat Cuma günü Sivas’da okulların tatil olup olmayacağı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki Sivas’ta yarın okullar tatil mi son dakika, Sivas’ta yarın okul tatil mi? Sivas’ta yarın okullar var mı? Sivas Valiliği yarın okullar tatil açıklaması geldi mi?

Sivas kar tatili haberleri. Birçok ilden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tatil haberi geliyor. Okulların tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sivas’ta 8 Şubat yarın okullar tatil mi? Sivas kar tatili ile ilgili Valilik MEB açıklaması geldi mi? Van, Muş, Hakkari ile Bitlis için buzlanma ve don uyarısı yapıldı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. 8 Şubat Cuma günü için Sivas ile ilgili okulların tatil olup olmayacağına dair bir bilgi gelmedi. Valilik ve MEB açıklması gelir gelmez bu sayfada olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 18:42
  1. Van
  2. Muş
  3. Hakkari
  4. Bitlis
  5. Sivas’ta yarın okullar tatil mi
  6. 08 Şubat Sivas kar tatili son dakika
  7. Sivas'ta yarın okullar tatil mi son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran "Şam'daki silah tedarik merkezini taşımayı planlıyor" iddiası
    1. İran "Şam'daki silah tedarik..
    2. Sivas'ta yarın okullar tatil mi son..
    3. İtalya ile Fransa arasındaki kriz..
    4. New Holland yeni ürününü İzmir'de..
    5. Zehir zemberek sözler! "Sadaka mı..
    6. Gelecek haftanın maçları | Süper..
    7. Google, Avrupa'ya uyardı!
    8. İtfaiyeden yüzük çıkartma operasyonu
    9. "İç sahada çok zorlu bir maç bizi..
    10. Piyasalarda gün sonu
    11. Minikler Salon Okçuluk Türkiye..
    12. 'AK Parti Belediye Başkan Adayını geri..
    13. Kartal'da bina çökmesi
    14. Borsa günü yükselişle tamamladı
    15. Hamzaçebi, CHP Genel Sekterliği..
    16. Hazine nakit gerçekleşmeleri
    17. Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı..
    18. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğinden..
    19. Yunan oyuncudan Türkiye açıklaması!
    20. "Özümüze dönüp sporlarımıza sahip..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...