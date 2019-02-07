Sivas’ta yarın okullar tatil mi 08 Şubat Sivas kar tatili son dakika

Kar ve soğuk hava yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 8 Şubat Cuma günü Sivas’da okulların tatil olup olmayacağı hem öğrenci hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki Sivas’ta yarın okullar tatil mi son dakika, Sivas’ta yarın okul tatil mi? Sivas’ta yarın okullar var mı? Sivas Valiliği yarın okullar tatil açıklaması geldi mi?

Sivas kar tatili haberleri. Birçok ilden yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tatil haberi geliyor. Okulların tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sivas’ta 8 Şubat yarın okullar tatil mi? Sivas kar tatili ile ilgili Valilik MEB açıklaması geldi mi? Van, Muş, Hakkari ile Bitlis için buzlanma ve don uyarısı yapıldı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. 8 Şubat Cuma günü için Sivas ile ilgili okulların tatil olup olmayacağına dair bir bilgi gelmedi. Valilik ve MEB açıklması gelir gelmez bu sayfada olacak.