Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 9 ocak kar tatili

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 9 Ocak günü tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Sivas da yerini aldı. Sivas'ta kar yağışının etkili olmaya devam etmesi üzerine öğrenci ve veliler Sivas'ta okullar yarın tatil mi? Sivas'ta okullar 9 ocak çarşamba günü tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte yanıtı...

Sivas'ta yarın (9 0cak 2019) okullar tatil edildi mi?

Sivas'ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar 9 0cak Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Bazı memurların da bir gün izinli sayılacağı belirtildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, 9 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 9 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi.