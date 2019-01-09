Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sivas 10 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Sivas da var. Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Sivas'ta okullar yarın da tatil mi? Sivas'ta okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Sivas'ta 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Sivas'ta yoğun kar etkili olmaya devam ediyor. Sivas Valiliği, il genelinde bugün eğitime bir gün ara verildiğini bildirmişti. Kar yağışının bugün de gün boyu etkili olması bekleniyor. Peki Sivas'ta yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil olacak mı?

Sivas 9 Ocak Çarşamba okullar tatil edilmişti

Sivas'ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Bazı memurların da bir gün izinli sayılacağı belirtildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi.

Sivas'ta yarın (10 Ocak Perşembe günü) okullar tatil mi?

Sivas, bugün de yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Sivas Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilp verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sivas Valiliği bugün (9 Ocak çarşamba günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Sivas'ta yarın (10 ocak perşembe günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor.Sivas Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.