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Sivas’ta yakalanan hırsızların soygun anı kamerada

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçta bulunan parayı çalan ve Sivas’ta polisle çatışmaya giren hırsızların soygun anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

21 Haziran 2019 Cuma 02:52
Sivas’ta yakalanan hırsızların soygun anı kamerada

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araçta bulunan parayı çalan ve Sivas’ta polisle çatışmaya giren hırsızların soygun anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.


Olay,Onikişubat ilçesi Tekerek yokuşunda bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Kırklareli nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen hırsızlık çetesi, Kahramanmaraş’ta Mesut P.’nin hafif ticari aracını takibe aldı. Elbistan ilçesinden il merkezine ev almak için gelen Mesut P.,önce bankaya sonra tapuya uğradı. Bankadan çektiği para ile alışveriş merkezi önüne gelen Mesut P., içerisine parasının bulunduğu aracını park etti. Alışveriş sonrası aracının yanına gelen Mesut P.,aracın camının kırıldığını ve parasının çalındığını fark etmesiyle polise ihbarda bulundu.


Hırsızlık çetesinin yakalanması için özel ekip kuruldu


Yapılan ihbarı üzerine şüphelilere ait araçların bulunması için çevredeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay yerinde, gri renkli sahte plakalı bir otomobilden inen şahısların hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit edildi. Otomobilin izini süren polis ekipleri, şehri terk eden aracın şehir çıkışında plaka değişikliğini belirledi.


Otomobilin cinsi üzerinden yapılan detaylı incelemede aracın orijinal plakasına ulaşan polis, soruşturma alanı çevre illere taşıdı. Şüphelilerin otomobili adım adım takip eden polis ekipleri, Malatya-Hekimhan istikametinden Sivas’ın Kangal ilçesine seyir halinde olan çetenin araç sayısının arttığını belirledi. Kahramanmaraş, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince şüphelilerin bulunduğu araçlara ‘dur’ ihtarı yapıldı.


Polisin ’dur’ ihtarına ateşle karşılık verilince çatışma çıktı. Çıkan çatışmada otomobilde bulunan biri çocuk üç kişinin yaralandığı öğrenildi. İki kişinin bulunduğu diğer otomobil ise, kaçmaya çalışırken takla attı. Takla atan araçtan çıkan ve kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Araçlarda bulunan çoğunluğu çocuk 14 kişi ise gözetim altına alındı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 02:52
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