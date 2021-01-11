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Korona Virüs Sivas'ta vaka sayısı yüzde 70 düştü
Korona Virüs

Sivas'ta vaka sayısı yüzde 70 düştü

Sivas Valisi Salih Ayhan, alınan koronavirüs tedbirleri sonucunda vaka sayısında yüzde 70’lik düşüş olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:14:00 -
Sivas'ta vaka sayısı yüzde 70 düştü

Sivas Valiliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla "Basınla Biz Bize" adlı program düzenledi. Sivas Valiliği’nin yeni binasında bulunan konferans salonunda gerçekleşen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, çeşitli kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı. Vali Sayhan, konuşmasında pandemi süreci hakkında bilgi verdi.

Vali Salih Ayhan konuşmasına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak başladı. Ayhan, "Değerli basın mensupları demokrasimizin vazgeçilmez unsuru çok sesliliğin en önemli göstergesi ve şeffaf yönetimin en önemli göstergesi niteliğinde olan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyorum. 2020 yılında şehrimizde, ülkemizde ve Dünya'da en önemli gündemi pandemi. Salgının en başından beri açık, şeffaf ve bilimsel bir yönetim anlayışıyla salgına müdahale ettik. Eylül ve Kasım aylarında vak'a sayılarında 2 defa piki yaşadık. Özellikle Aralık ayında getirilen kısıtlamalarla vak'a sayılarımızda yüzde 70'in üzerinde bir düşüş gerçekleşti. Bu düşüş elbette sağlıkçılarımızın üzerindeki yükü de önemli oranda azalttı" dedi.

3 kişiden 1'ine koronavirüs testi yapıldı

Vali Ayhan, Sivas'ta her 3 vatandaştan 1'ine Covid-19 testi yapıldığını belirterek, "Bu güne kadar 212 Bin 746 vatandaşımıza test yapıldı. Baktığımızda her 3 kişiden 1'ine test yapıldı. Mükerrer olanlar hariç. Bizim 5 Eylül, zirveydi. Ramazan Bayramında vak'a sayılarını sıfırlamıştık, bayramdan sonra hafif bir kıpırdama olmuştu. Temmuz ayında biraz daha kıpırdanma oldu. Ağustos ayının başı, Kurban Bayram'ından sonra müthiş bir sosyal bir hareketlilik oldu. Vaka sayılarında çok hızlı bir artış oldu. Eylül'ün 5'ine kadar bu artış devam etti. Eylül'ün başında vak'a sayımız 700 civarındaydı, çok yüksek bir rakamdı.

Hamdolsun il nüfusuna baktığımızda ve çevre illere baktığımızda iyi bir süreç yönettik. Akabinde Eylül'ün başından sonra düşmeye başladı. Ekimde düşmeye başladı. 15 Ekim'den sonra tekrar artmaya başladı. Kasım'da zirve yaptı. Hamdolsun Aralık'ta da ciddi manada azaldı. Şuan ki rakamlar Haziran'da ki rakamlara kadar yaklaştı diyebilirim. Şuan ki toplam pozitif ve hasta sayımız, geçmiş dönemde ki 1 günlükten daha az. Bunu söylerken tedirgin söylüyoruz. Sebebi, vatandaşlar rehavete kapılmasın. Korona virüsle mücadelede gerçekten iyi bir sınav verdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

"Aşı olacağım"

Vali Ayhan, Covid-19 tedbirleri kapsamında 6 Milyon 442 Bin TL'lik ceza uygulandığını belirterek "Yaklaşık 6 Bin 731 vatandaşımıza ve 212 işletmemize toplam 6 Milyon 442 Bin TL bu güne kadar yazılan cezanın miktarı. Bunu da rakamlarla paylaşmış olayım. Özellikle Vefa Sosyal Destek ekiplerimizle destek duyan her vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Covid-19 aşısı konusunda hazırlık var. Sağlık çalışanları en başta olacak. Covid-19 geçirmiş olanlar olmayacak. Öncelikle sağlık çalışanları, akabinde Emniyet ve Jandarma personeli. Ardından 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve akabinde kronik rahatsızlığı olanlar aşı olacak. Yaptırmış olduğumuz araştırmada yüzde 50 aşı vurdurmak isteyen, yüzde 50 aşı vurdurmak istemeyen vatandaşımız var. Bizim Cumhurbaşkanımızın aşı olduğu yerde aşı vurdurmamamız mümkün değil. Vurduracağız tabi. Önce biz güveneceğiz, inanacağız. Bizim inanmadığımız bir şeye vatandaşımızın inanması mümkün mü" dedi.

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