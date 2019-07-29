Sivas’ta uyuşturucuyla mücadele Sivas’ta polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1 haftada 26 adet sentetik ecza hap ile metamfetamin ele geçirildi.

Sivas’ta polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1 haftada 26 adet sentetik ecza hap ile metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, 26 adet sentetik ecza (gerica) hap ile 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu kapsamda 4 şahıs hakkında emniyette işlem yapıldı. Şahıslar işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.