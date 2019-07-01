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Sivas’ta uyuşturucu ile mücadelede

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında işlem yapılan 12 kişiden 12’si de adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
Sivas’ta uyuşturucu ile mücadelede

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında işlem yapılan 12 kişiden 12’si de adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.


Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları ve sokak satıcılarına yönelik uygulamalar kapsamında; 47 gram metamfetamin, 60 gram toz esrar, 85 gram skunk ve 50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 12 kişi hakkında işlem başlatıldı. 12 kişiden 11’i adli makamların talimatı ile alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:44
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