0553 313 94 23

Sivas'ta üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması

Nagihan Gümüş'ten alınan kan ve doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi

01 Ocak 2019 Salı 15:01
Sivas'ta üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması

SİVAS (AA) - Sivas'ta dün arkadaşları tarafından evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Nagihan Gümüş'ten alınan kan ve doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gümüş'ün, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi morgundaki ön otopsi işlemleri tamamlandı. Ön otopsi işlemlerinde karbonmonoksit zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Gümüş'ten alınan doku ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Nagihan Gümüş'ün kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor doğrultusunda tespit edileceği belirtildi.

Öte yandan, Gümüş'ün cenazesi, ailesi tarafından memleketi Sakarya'ya götürüldü.

- Olay

Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak'ta bir apartmanın giriş katındaki kiralık evde yalnız yaşayan 33 yaşındaki Nagihan Gümüş, dün arkadaşları ve ev sahibi tarafından ölü bulunmuş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 15:01
  1. Nagihan Gümüş
  2. ölü buludu
  3. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaradılış Saati’ne isyanın sonu hüsran
    1. Yaradılış Saati’ne isyanın sonu hüsran
    2. Kur'an okumayı biliyor musunuz..
    3. Bugün 71'inci yaşına girdi
    4. "Karamsarlık Müslümanlara yakışmaz"
    5. Son dakika: AK Parti Ankara son dakika..
    6. Dondurucu soğukta kayak yarışması
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    8. Kapadokya'da yeni yıl yoğunluğu
    9. Görenler gözlerine inanamıyor!..
    10. Çin'in nefreti devam ediyor! Üç cami..
    11. "Ulusal pazar odaklı satışlar ivme..
    12. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    13. Babası, Burak Yılmaz'ın yeni takımını..
    14. Manchester'da yılbaşı gecesi bıçaklı..
    15. Kerkük'te DAEŞ saldırısı! Ölü ve..
    16. GÜNCELLEME - Suriye uyruklu kişinin..
    17. Ünlü yağlı güreş pehlivanı feci..
    18. AK Partili başkana silahlı saldırı!..
    19. Özhaseki: Sayın Başkan'ım verdiğiniz..
    20. "Cumhur ittifakı'nı muzaffer kılacağız"
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi