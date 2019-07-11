Sivas’ta, ‘Türkmenistan Kültür Günleri Konseri’

Sivas’ta, Milli mücadelenin 100. Yılı kapsamında ‘Türkiye ‘de Türkmenistan Kültür Günleri Konseri’ düzenlendi.

Türkiye ve Türkmenistan Kültür ve Turizm Bakanlığı,Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi’nin destekleriyle Sivas Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere, Sivas Valisi Salih Ayhan,Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Muradaliyev Gurbanmurat Şamuradoviç, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanliyev, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Konser öncesinde konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkmenistan Kültür Bakan Yardımcısı Muradaliyev Gurbanmurat Şamuradoviç ve Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanliyev her iki ülkenin ortak değerleri üzerinde durarak dost ve kardeş olduklarını söylediler.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise her iki ülkenin kökten beslendiğini belirterek, “Kardeşlik hukukumuz devam ediyor, devam da edecektir. İnşallah her iki ülkenin ortaya koymuş olduğu vizyon ve beraberlik içerisinde birlikte yürüyüşümüz devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Türkmenistanlı ses sanatçıları çeşitli koreografiler eşliğinde dinleyenlerine birbirinden değerli eserler seslendirdi. Gecede il protokolüne Türkmenistan lezzetlerinden de sunum yapıldı.

Programın sonunda il protokolü çiçek takdiminde bulundu.