Sivas’ta Türkmenistan Kültür Günleri

Ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip iki ülke olan Türkiye ve Türkmenistan’ın karşılıklı olarak düzenledikleri kültürel faaliyetler kapsamında, Sivas ve Erzurum’da “Türkmenistan Kültür Günleri” etkinlikleri düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yeri olan önce Erzurum Kongresi ve ardından Sivas Kongresi kararının alınmasının 100. Yılı kutlamalarına, dost ve kardeş ülke Türkmenistan da katkı sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkmenistan Kültür Bakanlığı, Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek ekinliklerin ilki Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde 10 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak.Konserde sanatçılar; Guwanç Yazmammedow. Gözel Öwezowa, Gülşirin Geldimyradowa, Şyhymow Parahat ve Annaguly Myratdurdyyew sahne alacak.

Türkmenistan Kültür Günleri kapsamında, 14 Temmuz Pazar günü ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde konser verilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkmenistan Kültür Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek konser, Milli İrade Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Folklar gösterileri ile renklenecek konserler halka açık olacak.

Atavatan Türkmenistan rüzgarı estirecek halka açık konserle ilgili görüşlerine başvurduğumuz DEİK Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, etkinliğin önemine dikkati çekerek, her iki ülkenin kültür birliğinin, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Aşkabat Büyükelçiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının karşılıklı gayretleri sonucu daha da güçlendiğini söyledi.

Avcı, dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile bir yandan ticari ilişkiler güçlenirken, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de bu birlikteliği taçlandırdığını belirterek, “Kültürel faaliyetler; her iki ülkede karşılıklı düzenlenen Kültür Günleri ile sınırlı kalmıyor. Türkmen ressamlar; Adana, İstanbul, Edirne, Ankara ve Karabük gibi ülkemizin önemli kentlerini tablolarına aktararak, kalıcı eserler bırakıyor. Ayrıca, düzenlenen sergiler ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın organize ettiği Türk Filmleri Günleri gibi sosyal etkinlikler, geçmişten gelen güçlü bağlarımızın nesilden nesile sürmesine katkı sunuyor” dedi.

Avcı, DEİK Türkmenistan İş Konseyi olarak; dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel faaliyetleri de Büyükelçiliklerle koordineli olarak desteklediklerini sözlerine ekledi.