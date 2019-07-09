0553 313 94 23

Sivas’ta Türkmenistan Kültür Günleri

Ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip iki ülke olan Türkiye ve Türkmenistan’ın karşılıklı olarak düzenledikleri kültürel faaliyetler kapsamında, Sivas ve Erzurum’da “Türkmenistan Kültür Günleri” etkinlikleri düzenlenecek.

09 Temmuz 2019 Salı 10:03
Sivas’ta Türkmenistan Kültür Günleri

Ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip iki ülke olan Türkiye ve Türkmenistan’ın karşılıklı olarak düzenledikleri kültürel faaliyetler kapsamında, Sivas ve Erzurum’da “Türkmenistan Kültür Günleri” etkinlikleri düzenlenecek.


Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yeri olan önce Erzurum Kongresi ve ardından Sivas Kongresi kararının alınmasının 100. Yılı kutlamalarına, dost ve kardeş ülke Türkmenistan da katkı sunacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkmenistan Kültür Bakanlığı, Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek ekinliklerin ilki Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde 10 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak.Konserde sanatçılar; Guwanç Yazmammedow. Gözel Öwezowa, Gülşirin Geldimyradowa, Şyhymow Parahat ve Annaguly Myratdurdyyew sahne alacak.


Türkmenistan Kültür Günleri kapsamında, 14 Temmuz Pazar günü ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi’nde konser verilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkmenistan Kültür Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek konser, Milli İrade Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak.


Folklar gösterileri ile renklenecek konserler halka açık olacak.


Atavatan Türkmenistan rüzgarı estirecek halka açık konserle ilgili görüşlerine başvurduğumuz DEİK Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı, etkinliğin önemine dikkati çekerek, her iki ülkenin kültür birliğinin, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Aşkabat Büyükelçiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının karşılıklı gayretleri sonucu daha da güçlendiğini söyledi.


Avcı, dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile bir yandan ticari ilişkiler güçlenirken, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin de bu birlikteliği taçlandırdığını belirterek, “Kültürel faaliyetler; her iki ülkede karşılıklı düzenlenen Kültür Günleri ile sınırlı kalmıyor. Türkmen ressamlar; Adana, İstanbul, Edirne, Ankara ve Karabük gibi ülkemizin önemli kentlerini tablolarına aktararak, kalıcı eserler bırakıyor. Ayrıca, düzenlenen sergiler ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın organize ettiği Türk Filmleri Günleri gibi sosyal etkinlikler, geçmişten gelen güçlü bağlarımızın nesilden nesile sürmesine katkı sunuyor” dedi.


Avcı, DEİK Türkmenistan İş Konseyi olarak; dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel faaliyetleri de Büyükelçiliklerle koordineli olarak desteklediklerini sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:03
  1. kültür
  2. konser
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği için BAE ile Sudan anlaştı iddiası
    1. Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği..
    2. Suriyeli annenin büyük acısı... Nefes..
    3. Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü..
    4. Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok
    5. ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
    6. İngilizler yazdı! Türkiye PKK'nın..
    7. Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın..
    8. Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında..
    9. Sınır hattında 5 bin paket kaçak..
    10. Hamilelik sonrası vücut problemlerine..
    11. Avrupa'da ilginç olay! Savaş uçakları..
    12. Asırlık atçılık geleneği nesilden..
    13. Altyapıya yapılan yatırım ilk..
    14. Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar..
    15. Muğla’da çöplük yangını
    16. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava..
    17. Van’da 19 bin 719 paket kaçak sigara..
    18. Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu!
    19. Akdeniz’de okulların fiziki koşulları..
    20. Aile Sosyal Destek Programı yüzleri..
    21. Beyaz dişler özgüven sağlıyor
    22. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    23. Neden sürekli acıkıyoruz? Açlık..
    24. Jandarma komutanından 15 Temmuz öncesi..
    25. Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü..
    26. Rus itfaiyeciler yangından..
    27. Sivas’ta Türkmenistan Kültür Günleri
    28. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının..
    29. 26 yıl sonra Yunanistan iktidarında!..
    30. Borsa güne yatay başladı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti