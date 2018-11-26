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Sivas'ta tren kazası! Yaralılar var

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarındaki Bostankaya Tren İstasyonu'nda, yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:40
Sivas'ta tren kazası! Yaralılar var

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarındaki Bostankaya Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Çarpışma sorasında, raydan çıkan lokomotif olmadı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:40
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