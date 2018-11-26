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Sivas'ta tren kazası

Yolcu treninin yük treni ile çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:21
Sivas'ta tren kazası

Sivas'ta yolcu treninin yük treni ile çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Divriği ilçesinden Sivas yönüne giden yolcu treni, Ulaş ilçesi yakınlarında Bostankaya mevkisinde raylarda manevra yapan yük trenine çarptı.

Yoğun sisin etkili olduğu kaza yerine sağlık, Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yolcu treninin makinistleri Zekeriya Dede ve Enes Duman, yük treninin makinistleri Sinan Çetintaş (36) ve İsmail Cin (27) ile yolcular Beşir Öcal (76), Hasan Yalçın (66), Furkan Dalkıran, Hatun Erdoğan (50), Fatih Kilis (42), Fevzi Kip (65), Resul İlbey (17), Fadime Gündoğdu (61), Ceyda Çavdar (21), Salihcan Ayten (17) ve İsmihan Korul (67) yaralandı.

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak, AA muhabirine, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni eden Dalak, "Teknik elemanlar inceliyor, ayrıntılı bilgiler gelecek. O zaman kazanın neden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Şu an önemli olan hayati tehlikesi bulunan yaralımızın olmaması." dedi.

Bu arada, teknik ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Yoğun sis bulunan bölgede kazaya karışan trenlerden birinin sinyalizasyon hatası yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 13:21
  1. Kilis
  2. Sivas
  3. tren kazası
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