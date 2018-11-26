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Sivas'ta tren kazası

Yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:36
Sivas'ta tren kazası

SİVAS (AA) - Sivas'ta yolcu treninin, yük treni ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Divriği ilçesinden Sivas yönüne giden yolcu treni, Ulaş ilçesi yakınlarında Bostankaya mevkisinde raylarda bekleyen yük trenine çarptı.

Yoğun sisin etkili olduğu kaza yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Lokomotiflerin zarar gördüğü kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:36
  1. 8 yaralı
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