Sivas’ta trafik kazası: Anne ve çocuğu yaralandı Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 yaşındaki çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1. sokak ile 13. sokak kesişiminde meydana geldi. K.R. yönetimindeki 58 FP 925 plakalı otomobil ile Ö.Y. yönetimindeki 58 TH 565 plakalı otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan anne B.Y. ile 2 yaşındaki çocuğu Ö.K.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.