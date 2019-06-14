Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Gürün ilçesi Bağarsakdere mevkisinde meydana geldi. Kazada kavşağa giren İbharim T. (56) yönetimindeki 58 FS 377 plakalı otomobil frenleri tutmayınca kaldırıma çıkıp yan yattı. Olayda sürücü ve araçta Rüstem T. (21), Veysel T. (15), Sultan T. (40) ve Ayhan T. (25) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslar ile Gürün Devlet hastanesine kaldırıldılar. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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