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Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

23 Haziran 2019 Pazar 18:54
Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Matalya karayolu, Sivas’ın Gürün ilçesi Osmandede mevkisinde meydana geldi. Kazada, Kayseri’den Malatya istikametine gitmekte olan İ. Öğmen (38) yönetiminde ki 12 DA 414 plakalı otomobil Osmandere mevkisinde kontrolün kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü İ. Öğmen,araçta bulunan B. Öğmen (12) ve M. Dağdeler (31) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 18:54
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