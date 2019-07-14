Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi geçişinde meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan T.A. yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç, önce yol kenarındaki S.A yönetimindeki 44 NV 450 plakalı tıra, ardından ise A.A yönetimindeki 21 VF 149 plakalı traktöre çarparak takla attı. Sürücü ağır yaralanırken, eşi Zekiye Avşar ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.