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Sivas’ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Sivas’ın Ulaş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:35
Sivas’ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Sivas’ın Ulaş ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.30 sıralarında Ulaş ilçesi Yağdonduran mevkiinde meydana geldi. Kangal istikametinden Ulaş ilçesi istikametine seyir halinde olan A.K. ( 47) yönetimindeki 35 CLF 60 plakalı tır ile karşı yönden gelen Hüsnü Erdoğan (71 )yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarda bulundu. Kazada otomobil içerinde bulunan Y.E. yaralanırken, sürücü Erdoğan araç içerinde sıkıştı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri sıkışan sürücüyü çıkartmayı başardı. Erdoğanyapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Y.E. tedavi edilmek üzere Ulaş Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Hayatını kaybeden Erdoğan’ın cenazesi ise Cumhuriyet Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:35
  1. doğa

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