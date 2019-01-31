Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Köy muhtarı tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir köyün muhtarı tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar köyünde durumundan şüphelenilen Y.K. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 52 obje bulundu. Gemerek ilçesinde bir köyün muhtarı olduğu belirlenen Y.K. "Kültür ve Tabiat Kanununa muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.