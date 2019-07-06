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Sivas’ta Süper Enduro Festivali

Sivas Kongresi’nin 100.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:37
Sivas’ta Süper Enduro Festivali

Sivas Kongresi’nin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği tarafından Sivas’ta düzenlenenSüper Enduro Festivali motosikletler ve Offroad araçlarının oluşturduğu kortej ve gösteri ile başladı.


Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında toplanan araçlar kortej oluşturarak İnönü Bulvarı üzerinden Tarihi Kent Meydanına ulaştı. Kongre Müzesinin bahçesinde düzenledikleri gösteriler çok sayıda kişi tarafından ilgi ile izlendi. Kortej Sivas Valisi Salih Ayhan ve protokol üyeleri de eşlik etti.


Burada konuşan Vali Ayhan, bu yıl ilki yapılan festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek Sivaslıları etkinlikleri izlemeye davet etti.


6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Sivas’ta ilk defa gerçekleştirilen olan festivale, 9 ilden toplam 60 yarışmacı katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:37
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