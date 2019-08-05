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Sivas’ta son bir ayda aranan 78 kişi yakalandı

Sivas’ta son bir ayda asayiş suçlarından aranan 78 kişi yakalanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 kişi cezaevine teslim edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:08
Sivas’ta son bir ayda aranan 78 kişi yakalandı

Sivas’ta son bir ayda asayiş suçlarından aranan 78 kişi yakalanırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 kişi cezaevine teslim edildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen planlı takip, operasyon ve çalışmalarda birçok suçtan aranan 78 kişi yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi, kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf, askeri ceza kanuna muhalefet, cinsel saldırı, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama, yağma, silahla tehdit, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çeşitli şuçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 kişi cezaevine gönderildi. 46 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:08
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