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Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Yangının erken fark edilmesi sayesinde yolcuları tahliye edilen otobüs kullanılamaz halde geldi

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'dan Van'a giden Adem Bilgi yönetimindeki 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden şoför Bilgi, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Akçağıl mevkisinde aracı durdurarak, 30 yolcu ve 4 personeli tahliye etti.

Otobüsün tamamına yayılan yangın, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:57
  1. Otobüs Yangını
  2. Sivas
  3. Suşehri

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