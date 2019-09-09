Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı Yangının erken fark edilmesi sayesinde yolcuları tahliye edilen otobüs kullanılamaz halde geldi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü. İstanbul'dan Van'a giden Adem Bilgi yönetimindeki 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför Bilgi, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi Akçağıl mevkisinde aracı durdurarak, 30 yolcu ve 4 personeli tahliye etti. Otobüsün tamamına yayılan yangın, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.