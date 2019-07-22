Sivas’ta seyir halinde lastik patladı: 6 yaralı Sivas’ta seyir halinde lastiği patlayan otomobilin içindeki 6 kişi yaralandı.

Sivas’ta seyir halinde lastiği patlayan otomobilin içindeki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas - Erzincan Karayolunda meydana geldi. Kazada Erzincan’dan Sivas istikametine gitmekte olan F.G. yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobilin Küçükbelen köyü mevkisinde seyir halindeyken arka sol lastiği patladı. Araç lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün frene basmasına rağmen kızaklayan araç şarampole düşüp ters döndü. Araçta bulunan F.G., Y.T., B.T., M.K., A.G., ve H.G. yaralandı. Yaralılar Sivas’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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