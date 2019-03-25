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Sivas'ta sağlık personelinin darbedildiği iddiası

Acil Tıp Teknisyeninin bir hasta yakını tarafından darbedildiği ileri sürüldü

25 Mart 2019 Pazartesi 21:59
Sivas'ta sağlık personelinin darbedildiği iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Acil Tıp Teknisyeninin (ATT) bir hasta yakını tarafından darbedildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ATT Erdem Yüksel ve ekip arkadaşları, aldıkları bir hastayı ambulansla Numune Hastanesine getirdi.

Bu sırada iddiaya göre E.Y, babasının Tuzlugöl Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandığını belirterek, ambulansın onu hastaneye getirmesini istedi. Yüksel ise E.Y'ye, 112 Acil Hattı'nı aramasını önerdi. Buna sinirlenen E.Y, sağlık personeli Yüksel'i darbetti.

Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Servisine kaldırılan Yüksel, tedavi altına alınırken, şüpheli ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

- Sağlık-Sen'den kınama

Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Adem Yaşin, sağlık personeline saldırıyı kınadı.

Yaşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından ATT Erdem Yüksel'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini söyledi. Yüksel'e acil şifalar dileyen Yaşin, "Bu şiddet olayları artık sağlık çalışanlarının canına tak etmiş ve motivasyonunu çok aşağılara çekmiştir. Gün geçmiyor ki bu tür olaylara tanık olmayalım." dedi.

Sağlık Bakanlığından şiddet olayları ile ilgili ivedilikle çalışma beklediklerini dile getiren Yaşin, "Sahada şiddet görerek görev yapmaya devam etmek insanlık dışı bir muameledir. Bir de yaptığımız işin kutsallığı hiçe sayılmış oluyor." diye konuştu.

Yaşin, sağlık çalışanlarına yönelik bu tür şiddet olaylarının son bulmasını arzuladıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:59
  1. Darp
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