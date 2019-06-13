Sivas’ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yollarda göletleşmelere neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Emirpaşa caddesinde biriken suyun etkisi ile arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı.Sağanak yağmurun olumsuz etkileri yağmurun dinmesi ve suların çekilmesi ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.