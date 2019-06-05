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Sivas'ta sağanak

Suşehri ilçesindeki sağanağın ardından dağdan kopan kaya parçaları ve sel nedeniyle iki bölgede ulaşım aksadı

05 Haziran 2019 Çarşamba 00:32
Sivas'ta sağanak

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak, D-100 ile Suşehri-Şebinkarahisar kara yollarında ulaşımı aksattı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun Giresun yol ayrımı, Kesikkaş köyü yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı.

Çamurlu sel suyunda mahsur kalarak arızalanan 6 araç, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Kara yolu temizlendikten sonra kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Suşehri-Şebinkarahisar kara yolunda da dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşım aksadı.

Ekipler, burada da temizleme çalışması yaptıktan sonra kara yolunu kontrollü olarak araç trafiğine açtı.

Bu arada araçları arızalanan ve yağmur nedeniyle ıslanan sürücülere polis ekipleri tarafından battaniye verildi.

Kesikkaş köyü muhtarı Naci Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menfezin yetersiz kaldığını ve aşırı yağış nedeniyle yolun kapadığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 00:32
  1. Kara yolu
  2. sağanak
  3. Suşehri
  4. ulaşım

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