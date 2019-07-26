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Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:11
Sivas’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı

Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Erzincan’dan Sivas istikametine seyir eden H.K. yönetimindeki 06 VKG 08 plakalı otomobil, Hafik yakınlarında yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan araçtaki aynı aileden H.K., H.K., M.K., G.K. ve B.K. yaralandı. Ambulansla Sivas’taki hastanelere kaldırılan yaralılardan H.K. ve B.K.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:11
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