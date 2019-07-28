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Sivas’ta otomobil şarampole uçtu: 1 polis yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:36
Sivas’ta otomobil şarampole uçtu: 1 polis yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.30 sıralarında İmranlı-Erzincan karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Ağrı’ya gitmekte olan F.S. yönetimindeki 04 DC 001 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada polis memuru F.S. yaralandı. Tedavi edilmek üzere İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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