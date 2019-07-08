Sivas’ta otomobil devrildi: 6 yaralı Sivas’ta beton duvarlar arasına devrilen otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Sivas’ta beton duvarlar arasına devrilen otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabaha karşı 02.30 sıralarında Sivas-Kayseri yolu Taşlıdere mevki’inde meydana geldi. N.K(48) idaresindeki 06 HA 3228 plakalı otomobil Taşlıdere mevkisinde şarampole uçarak yol kenarındaki bir iş yerinin beton duvarları arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu Polis, sağlık ve Sivas Belediyesi’ne ait itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü ile araçta bulanan L.K (41), N.K (21), F.K(21), F.K (15) ve M. F. K. (10) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan L.K ve F.K’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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