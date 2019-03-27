Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yavuz Selim Coşkun (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi A Binası önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araç, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Şeyma Kılıç (22), ablası Büşra Esma Kılıç (24) ve Emin Duha Özkaynakçı (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şeyma Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi. Bu arada kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin sürücüsü C.Y. gözaltına alındı.



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