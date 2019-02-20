Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kürşat Muhammed Kumlu (19) idaresindeki 06 LPR 44 plakalı otomobil, Ahmet Turan Gazi Mahallesi 80. Yıl Bulvarı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüyle yanında bulunan Göksel Akbaba (19) ve Sefa Koçak (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Sefa Koçak, Numune Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.