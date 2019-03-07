Sivas’ta otobüs devrildi Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3’ü ağır çok sayıda kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, günün ilk saatlerinde İmranli ilçesi D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. G.Ç yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas’tan Erzincan istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yola devrildi. Kazada 3 yolcu ağır yaralandı. Yaralılar İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) yardımı ile otobüsten çıkartıldı. Aralarında hafif yaralıların bulunduğu 35 yolcu da kontrol amaçlı İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan üç yaralı ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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