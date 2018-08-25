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Sivas'ta orman yangını! Alevler evlere sıçradı, yangın gittikçe büyüyor...

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak kısa sürede yayıldı. Yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:51
Sivas'ta orman yangını! Alevler evlere sıçradı, yangın gittikçe büyüyor...

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken çevre ilçelerden de takviye istenirken, yangının birkaç eve sıçradığı ve yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi.

Koyulhisar Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekipler yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçelerden de takviye istendi.

Yangın Koçali Mahallesi’ne doğru ilerlerken, birkaç eve de sıçradığı öğrenildi. Kent merkezinden de takviye birliklerin bölgeye doğru yola çıkarıldığı ayrıca havadan da destek sağlanacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:51
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